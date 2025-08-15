В Самарской области прошел Кубок России по гонкам на квадроциклах

В программу соревнований были включены юношеские гонки в дисциплине «кросс — квадроцикл», неофициальные соревнования по кросс-кантри. Также в нее вошли официальные гонки Кубка России: «грязевая ванна» и кольцевые гонки на квадроциклах. На мероприятии были организованы детские и любительские заезды, тест-драйвы, обучение езде на мотоцикле, волейбол, лазертаг, дартс, моноколесо и военно-патриотическая выставка.