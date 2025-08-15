В Самарской области прошел Кубок России по гонкам на квадроциклах

Соревнования «Золото Жигулей», в рамках которых состоялись гонки Кубка России по мотоциклетному спорту в дисциплине «Гонки с водными препятствиями — квадроцикл», прошли в Самарской области. Такие мероприятия отвечают целям государственной программы «Спорт России», сообщили в региональном министерстве спорта.
Турнир организовали с 8 по 10 августа на трассе с грязевыми и водными препятствиями в Красноярском районе области. За три дня соревнований площадку посетили более 5 тыс. человек.
«Соревнования поражают масштабами: очень сложная трасса с препятствиями, которые готовились специально для сильнейших гонщиков страны, прекрасно оформленная территория для болельщиков и гостей соревнований. На таких мероприятиях можно проводить совместные выходные всей семьей», — отметила министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.
В программу соревнований были включены юношеские гонки в дисциплине «кросс — квадроцикл», неофициальные соревнования по кросс-кантри. Также в нее вошли официальные гонки Кубка России: «грязевая ванна» и кольцевые гонки на квадроциклах. На мероприятии были организованы детские и любительские заезды, тест-драйвы, обучение езде на мотоцикле, волейбол, лазертаг, дартс, моноколесо и военно-патриотическая выставка.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.