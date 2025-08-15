Ричмонд
Спецпредставитель Путина Дмитриев выложил фотографию с Уиткоффом на Аляске

Дмитриев встретился с Уиткоффом до начала переговоров Путина и Трампа на Аляске.

Источник: Комсомольская правда

Спецпредставитель президента РФ Владимира Путина и глава РФПИ Кирилл Дмитриев опубликовал фотографию со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Снимок был размещен в социальных сетях российского политика.

Как известно, на данный момент делегация из РФ, в состав которой входит Дмитриев, находится на Аляске. Там через считанные часы начнутся переговоры президентов России и США. И, судя по всему, дипломаты с обеих сторон уже успели повстречаться друг с другом.

«Продолжим работу со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом и американской делегацией во главе с президентом США Дональдом Трампом на Аляске сегодня», — написал Дмитриев.

Немногим ранее спецпредставитель президента РФ повстречал одного из «жителей» Аляски. Ему довелось увидеть медведя. Правда, тот оказался неразговорчив и попросту убежал. Однако сам Дмитриев надеется, что это — хороший знак.

Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
