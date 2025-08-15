Спецпредставитель Путина Дмитриев выложил фотографию с Уиткоффом на Аляске

Спецпредставитель президента РФ Владимира Путина и глава РФПИ Кирилл Дмитриев опубликовал фотографию со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Снимок был размещен в социальных сетях российского политика.
Как известно, на данный момент делегация из РФ, в состав которой входит Дмитриев, находится на Аляске. Там через считанные часы начнутся переговоры президентов России и США. И, судя по всему, дипломаты с обеих сторон уже успели повстречаться друг с другом.
«Продолжим работу со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом и американской делегацией во главе с президентом США Дональдом Трампом на Аляске сегодня», — написал Дмитриев.
Немногим ранее спецпредставитель президента РФ повстречал одного из «жителей» Аляски. Ему довелось увидеть медведя. Правда, тот оказался неразговорчив и попросту убежал. Однако сам Дмитриев надеется, что это — хороший знак.