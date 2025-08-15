Детский передвижной комплекс «Тулпар» за 5 лет совершил 96 выездов по Башкирии

За пять лет работы детский передвижной стоматологический комплекс «Тулпар» стал символом доступной медицины в Башкирии. С 2020 года, по поручению главы республики Радия Хабирова, этот уникальный проект охватил 49 районов и 8 городов, подарив здоровые улыбки почти 10 тысячам детей. По информации Минздрава Башкирии, особое внимание уделяется ребятам с ограниченными возможностями здоровья, детям участников СВО, а также маленьким пациентам из Луганской Народной Республики — только в Красном Луче помощь получили 1774 ребенка.
Передвижная стоматология меняет подход к медицинскому обслуживанию в отдаленных территориях. Благодаря «Тулпару» сокращаются очереди, повышается доступность специализированной помощи, а главное — растет удовлетворенность населения. По данным Минздрава РФ, Башкирия уже опережает среднероссийские показатели: 58,6% жителей довольны качеством медпомощи против 53,8% по стране.
«Тулпар» — это не только лечение. В рамках социального проекта «Мы везем с собой улыбку» стоматологи превращают профилактику в увлекательное приключение. Интерактивная площадка с викториной «Зубки-знайки», игра «На вредные привычки забивай — здоровье зубов сохраняй!», мастер-классы по правильной чистке зубов — такой формат помогает детям легко усваивать важные правила гигиены.
