«Плавучая поликлиника» посетит поселки Братского района Приангарья

В состав бригады вошли терапевт, хирург, онколог, невролог, врач ультразвуковой диагностики, а также фельдшер кабинета офтальмолога.

Источник: Национальные проекты России

Врачи Братской районной больницы в составе «плавучей поликлиники» посетят отдаленные населенные пункты Братского района Иркутской области. Подобная работа проводится в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.

В состав бригады вошли терапевт, хирург, онколог, невролог, врач ультразвуковой диагностики, а также фельдшер кабинета офтальмолога. Врачи будут оказывать консультативную и диагностическую помощь. «Плавучая поликлиника» посетит поселки Харанжино, Озерный и Наратай.

Прием пациентов будет организован на базе местных фельдшерско-акушерских пунктов и участковых больниц. Жителям, которые по состоянию здоровья не смогут прийти на прием, медицинская бригада проведет обследование на дому.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.