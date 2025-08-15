«Плавучая поликлиника» посетит поселки Братского района Приангарья

Врачи Братской районной больницы в составе «плавучей поликлиники» посетят отдаленные населенные пункты Братского района Иркутской области. Подобная работа проводится в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
В состав бригады вошли терапевт, хирург, онколог, невролог, врач ультразвуковой диагностики, а также фельдшер кабинета офтальмолога. Врачи будут оказывать консультативную и диагностическую помощь. «Плавучая поликлиника» посетит поселки Харанжино, Озерный и Наратай.
Прием пациентов будет организован на базе местных фельдшерско-акушерских пунктов и участковых больниц. Жителям, которые по состоянию здоровья не смогут прийти на прием, медицинская бригада проведет обследование на дому.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.