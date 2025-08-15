Ученые обнаружили в Австралии птиц, которые могут менять пол

— В одном случае у кукабарры, которая генетически была самцом, был растянут яйцевод (проход для яиц), что говорит о «недавнем производстве яиц». Исследование показало, что у двух генетически самок хохлатых голубей были как яичковые, так и яичниковые репродуктивные структуры, — сказано в сообщении.