Производитель «Роллтон» опроверг сообщения о якобы спонсировании ВСУ

Как писал сайт KP.RU, ранее ФСБ РФ задержала жителя ДНР за финансирование украинской армии. Задержанный несколько раз переводил деньги на электронные банковские счета, которые используются для финансирования вооруженных формирований Украины. Региональный СК РФ уже возбудил уголовное дело по факту государственной измены.