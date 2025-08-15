Производитель «Роллтон» опроверг сообщения о якобы спонсировании ВСУ

Компания «Маревен фуд сэнтрал» (производитель лапши быстрого приготовления «Роллтон», Bigbon) категорически опровергла сообщения о якобы причастности к финансированию ВСУ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
«Компания ООО “Маревен фуд сэнтра” категорически отвергает любые предположения о переводе средств на какие-либо военные цели», — говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что компания ведет свою деятельность в РФ строго в соответствии с законодательством и в рамках гражданского бизнеса.
Компания отметила, что был направлен официальный запрос в адрес инициаторов такого рода заявлений с просьбой предоставить факты.
Как писал сайт KP.RU, ранее ФСБ РФ задержала жителя ДНР за финансирование украинской армии. Задержанный несколько раз переводил деньги на электронные банковские счета, которые используются для финансирования вооруженных формирований Украины. Региональный СК РФ уже возбудил уголовное дело по факту государственной измены.