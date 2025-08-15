Ростовская область вошла в топ-3 по льготному финансированию бизнеса

«В этом году, по поручению министерства экономического развития региона, для бизнеса со сроком регистрации от года до двух лет увеличена максимальная сумма займа до 5 млн рублей по продукту “Легкий старт” со ставкой 3−9% годовых. Для субъектов МСП, осуществляющих деятельность свыше двух лет, возобновлен продукт “Рестарт”, одобрение заявки по которому принимается за один день при наличии полного пакета документов», — прокомментировал руководитель регионального центра «Мой бизнес» Виталий Зданевич.