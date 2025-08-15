Ростовская область вошла в топ-3 по льготному финансированию бизнеса

Региональное агентство поддержки предпринимательства в Ростовской области по итогам первого полугодия 2025 года заняло второе место по объемам выдачи льготных микрозаймов среди российских государственных микрофинансовых организаций в бизнес-секторе. Подобные меры поддержки доступны по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в областном министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
«В этом году, по поручению министерства экономического развития региона, для бизнеса со сроком регистрации от года до двух лет увеличена максимальная сумма займа до 5 млн рублей по продукту “Легкий старт” со ставкой 3−9% годовых. Для субъектов МСП, осуществляющих деятельность свыше двух лет, возобновлен продукт “Рестарт”, одобрение заявки по которому принимается за один день при наличии полного пакета документов», — прокомментировал руководитель регионального центра «Мой бизнес» Виталий Зданевич.
В целом за первые шесть месяцев текущего года льготные займы получили свыше 350 донских предпринимателей. Средняя ставка составила 8,89% годовых.
Заявку на льготное финансирование можно направить через платформу МСП.РФ или на сайте центра «Мой бизнес» Ростовской области. Личное присутствие требуется только на финальном этапе подписания договора микрофинансирования.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.