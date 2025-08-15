Ричмонд
В Краснодарском крае появятся квоты на рабочие места для участников СВО

Их введут с 1 сентября 2025 года.

Источник: Национальные проекты России

Квоты на рабочие места для участников специальной военной операции и ветеранов боевых действий будут введены с 1 сентября 2025 года на территории Краснодарского края. Содействие занятости является одной из задач нацпроекта «Кадры», сообщили в министерстве труда и социального развития региона.

«Поправками закреплены новые категории граждан, нуждающихся в социальной защите, для которых вводится квота. Речь идет об участниках специальной военной операции и членах их семей, а также ветеранах боевых действий», — прокомментировали в министерстве.

Помимо этого, для работодателей Кубани увеличат размер квоты до 4% от среднесписочной численности работников. Это позволит расширить возможности для трудоустройства категорий граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

Нацпроект «Кадры».

поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.