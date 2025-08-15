Три гражданства, брак с Кончаловским и бизнес на миллиард: телеведущей Юлии Высоцкой — 52

Несмотря на волну критики, Высоцкая не стала публично оправдываться. Позже она призналась, что ей пришлось обратиться за помощью к психологу из-за внезапного хейта. По ее словам, за годы ведения передачи случались неудачи, но их никогда специально не вырезали из эфира — ведь цель шоу была показать реальную жизнь обычной хозяйки на кухне. В интервью «ALEK? IN MY BAG» в 2025 году Высоцкая отметила, что считает свои знаменитые сырники, над которыми все смеялись, самыми вкусными на свете: «Если вы когда-нибудь их попробуете, вы другие есть не будете: внутри нежные, тягучие, сверху карамельная корочка».