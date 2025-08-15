Три гражданства, брак с Кончаловским и бизнес на миллиард: телеведущей Юлии Высоцкой — 52

Юлия Высоцкая — автор кулинарных бестселлеров, она выпустила множество книг, общий тираж которых перевалил за полтора миллиона экземпляров.
В субботу, 16 августа 2025 года, актрисе, телеведущей, писательнице и ресторатору Юлии Высоцкой исполнится 52 года. Творческий путь звезды — от малоизвестной актрисы из Белоруссии до создательницы многомиллионной кулинарной империи и музы одного из самых известных российских режиссеров — полон неожиданных поворотов, драматичных событий и громких успехов. Подробнее в материале URA.RU.
Ранние годы Юлии Высоцкой.
Юлия Александровна Высоцкая родилась 16 августа 1973 года в Новочеркасске Ростовской области. В ее роду были донские казаки — дед носил фамилию Мелихов. Семья будущей знаменитости не была благополучной: отец рано ушел, а мать вышла замуж за военного. Из-за его профессии семья постоянно переезжала — маленькая Юля успела пожить в Грузии, Армении и Азербайджане, сменив семь школ.
Среднее образование Высоцкая получила в Баку в 1990 году. Затем началось ее непростое восхождение к вершинам актерской профессии. Не рискнув поступать в московские театральные вузы, Юлия отправилась в Минск, где с первой попытки стала студенткой Белорусской государственной академии искусств.
Уже в студенческие годы Высоцкая проявила свой разносторонний талант и трудолюбие. С 1992 по 1995 год она работала ведущей программы «Бездельник» на белорусском телевидении. Ей платили от 15 до 30 долларов в месяц — настолько скромной была оплата труда начинающей телезвезды. Из-за ограниченного бюджета Юлия часто появлялась в эфире в одной и той же одежде — черных брюках и белой кофте, которая на самом деле была боди белорусской фирмы.
Одновременно Высоцкая снималась в кино. Ее дебютом стала главная роль в военной драме «Пойти и не вернуться» (1992). Затем последовали работы в фильмах «Заколдованные» (1994) и «Игра воображения» (1995).
Встреча Высоцкой с Кончаловским и новый поворот судьбы.
Заслуженная артистка РФ Юлия Высоцкая во время интервью после показа спектакля «Супружеская жизнь. Перестройка’Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости.
Судьбоносная встреча с Андреем Кончаловским произошла на кинофестивале «Кинотавр» в 1996 году. 23-летняя Юлия и 58-летний режиссер познакомились в гостиничном лифте. Кончаловский пригласил молодую актрису на ужин, а уже через два дня они вместе отправились в Стамбул. На тот момент режиссер был женат на телеведущей Ирине Мартыновой, но это не помешало развитию отношений с Высоцкой.
Интересно, что на момент знакомства с Кончаловским Юлия тоже была замужем — за своим однокурсником Анатолием Котом. Однако этот брак был фиктивным и заключался лишь для получения белорусского гражданства, необходимого для работы в Театре имени Янки Купалы.
Свадьба Высоцкой и Кончаловского состоялась в 1998 году. Примечательно, что церемония была скромной — по воспоминаниям актрисы, она даже пришла в ЗАГС в джинсах. Многие не верили в прочность этого союза из-за огромной разницы в возрасте (36 лет) и репутации Кончаловского как человека, не способного на длительные отношения. Однако вопреки всем прогнозам, брак оказался крепким — в 2023 году пара отметила 25-летие супружеской жизни, а в 2019 году они даже обвенчались в псковском Троицком соборе. В браке у актрисы и режиссера родились двое детей: дочь Маша и сын Петр.
Кино, театр и телевидение: творческие достижения Юли Высоцкой.
Кадр из кинофильма Андрея Кончаловского «Глянец», в котором Юлия Высоцкая исполнила главную рольФото: РИА Новости.
Серьезный прорыв в актерской карьере Высоцкой произошел в 2002 году, когда она сыграла главную роль в фильме Кончаловского «Дом дураков». Для подготовки к роли пациентки психиатрической больницы Жанны Тимофеевой Юлия целый месяц проводила в настоящей клинике, наблюдая за поведением пациентов. Эта работа принесла ей первое профессиональное признание — приз за лучшую женскую роль на фестивале «Виват кино России!».
После этого Высоцкая появилась в других работах супруга: «Лев зимой» (2003), «Глянец» (2007), «Щелкунчик и Крысиный король» (2010). Настоящим триумфом стала роль в военной драме «Рай» (2016), где актриса сыграла русскую эмигрантку Ольгу. Ради этой роли Юлия пошла на серьезную жертву — побрилась наголо. Фильм был высоко оценен критиками, получил «Серебряного льва» Венецианского кинофестиваля, а Высоцкая удостоилась премий «Золотой орел» и «Ника» за лучшую женскую роль.
Не менее успешной была театральная карьера Высоцкой. С 2009 года она играет в Театре имени Моссовета, где участвует в постановках «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад». В 2018 году за исполнение ролей в чеховской трилогии актриса получила премию Правительства РФ в области культуры.
Параллельно с актерской деятельностью Юлия с 2003 года ведет на НТВ кулинарную передачу «Едим Дома!», а с 2010 года — программу «Завтрак с Юлией Высоцкой». Эти проекты неоднократно удостаивались телевизионной премии ТЭФИ.
Кулинарная империя Юлии Высоцкой: от телешоу до ресторанного бизнеса.
Актриса Юлия Высоцкая, получившая приз в номинации «Лучшая женская роль» за фильм «Рай», на XXX церемонии вручения Национальной кинематографической премии «НИКА» Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости.
На основе своего кулинарного шоу Высоцкая создала настоящую бизнес-империю. С 2009 года она была главным редактором журнала «ХлебСоль», запустила социальную кулинарную сеть edimdoma.ru и первое кулинарное интернет-телевидение edimdoma.tv. Актриса также активно зарабатывает на своих соцсетях и ведет два Youtube-шоу про готовку и гедонизм: «Сладкое vs. Соленое» и «Мне это нравится».
Юлия — автор множества кулинарных книг, общий тираж которых превысил два миллиона экземпляров. К 2024 году было издано 75 книг, включая переиздания. В 2011 году она открыла в Москве гастрономический ресторан «Ёрник» и основала Кулинарную студию Юлии Высоцкой. В 2014 году появился семейный ресторан «Food Embassy by Julia Vysotskaya». В 2025 году в Москве работают уже пять кулинарных студий.
Интересно, что Высоцкая даже основала туристическую фирму с маршрутами, включающими посещение знаменитых ресторанов Западной Европы. Все это для тех, кто хочет научиться готовить профессионально. Примечательно, что в одном из интервью она признавалась, что мечтала о таком успехе, чтобы выйдя на улицу, везде видела вывески «Высоцкая». В какой-то степени ей это удалось.
Семейная трагедия Юлии Высоцкой и испытание хейтом.
На прощании с Валентиной Талызиной в театре МоссоветаФото: Вячеслав Немышев © URA.RU.
Личная жизнь Юлии Высоцкой, несмотря на внешнее благополучие, была омрачена страшной трагедией. В октябре 2013 года во Франции Андрей Кончаловский, находясь за рулем арендованного автомобиля, попал в аварию. Их 14-летняя дочь Мария, не пристегнутая ремнем безопасности, получила тяжелую черепно-мозговую травму и впала в кому. С того момента супруги тщательно оберегают информацию о состоянии дочери от общественности.
Весной 2023 года Высоцкая оказалась в центре скандала, когда в сети стали массово распространяться фрагменты старых выпусков ее кулинарного шоу с неудачными блюдами. Пользователи высмеивали сгоревшие сырники, почерневшие шашлыки и другие кулинарные провалы ведущей. Этот случай стал ярким примером буллинга в интернете, причем к травле подключились даже некоторые знаменитости.
Несмотря на волну критики, Высоцкая не стала публично оправдываться. Позже она призналась, что ей пришлось обратиться за помощью к психологу из-за внезапного хейта. По ее словам, за годы ведения передачи случались неудачи, но их никогда специально не вырезали из эфира — ведь цель шоу была показать реальную жизнь обычной хозяйки на кухне. В интервью «ALEK? IN MY BAG» в 2025 году Высоцкая отметила, что считает свои знаменитые сырники, над которыми все смеялись, самыми вкусными на свете: «Если вы когда-нибудь их попробуете, вы другие есть не будете: внутри нежные, тягучие, сверху карамельная корочка».
Гражданство и публичный образ Юлии Высоцкой.
Интересный факт биографии Высоцкой — наличие у нее французского гражданства. Об этом в 2011 году сообщили несколько российских СМИ, а подтвердил информацию сам Кончаловский в интервью газете «Известия». Таким образом, Юлия Высоцкая обладает тремя паспортами — России, Беларуси и Франции.
За годы публичной деятельности Высоцкая создала образ успешной, энергичной женщины, умеющей совмещать карьеру и семью. Она неизменно выглядит стройной и подтянутой, в интервью признавалась, что ежедневно бегает по 10−12 километров. При этом актриса отказывается придерживаться специальных диет, предпочитая регулярные физические нагрузки.
Фильмография Юлии Высоцкой.
За свою карьеру Юлия Высоцкая сыграла во многих фильмах. Вот основные работы Юлии Высоцкой в кино:
Пойти и не вернуться (1992) — ЗосяЗаколдованные (1994) — девушка с диспутаИгра воображения (1994) — ЖеняДом дураков (2002) — Жанна ТимофееваМакс (2003) — ЭленЛев зимой (2003) — ЭллисСолдатский декамерон (2005) — ВераПервое правило королевы (2006) — Инна СеливёрстоваГлянец (2007) — ГаляРататуй (2007) — Колетт (озвучивание)Щелкунчик и Крысиный Король (2010) — Луиза / Снежная ФеяРай (2016) — ОльгаГрех (2018) — дама с горностаемМысленный волк (2019) — матьДорогие товарищи! (2020) — ЛюдаХроники русской революции (2024) — Ариадна Славина.