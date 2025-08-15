Россияне дали неожиданные ответы на вопросы об Аляске

Жители Москвы ответили на вопросы об Аляске на улицах. Видео блиц-опроса появилось в Сети.
Так, девушки заявили, что Аляска находится где-то рядом с Америкой. Молодой человек добавил, что это «где-то в другой стране».
Мужчина постарше заявил, что Аляску США продал российский император Александр I, молодой человек назвал Александра II, а девушки предположили, что подарила полуостров Екатерина II.
Точную дату продажи москвичи вспомнить не смогли, но примерно назвали «тысяча восемьсот какой-то год».
Также разошлись мнения и по вопросу полученной за Аляску суммой. Звучали и миллион, и семь, и десять миллиардов.
Как американцы назвали Аляску после того, как купили ее, вспомнить не смог никто.
Сейчас, по мнению москвичей, Аляска бы стоила очень дорого, поскольку там нашли золото вскоре после продажи.
Ранее основательница компании челябинского бренда, которая занимается производством свитеров с надписью «СССР», рассказала, сколько стоит свитер, в котором глава МИД России Сергей Лавров прилетел на Аляску.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.