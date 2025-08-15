Ричмонд
Глава РФПИ Дмитриев встретил медведя на Аляске перед саммитом РФ и США

В пятницу, 15 августа, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске.

Источник: Аргументы и факты

В преддверии российско-американского саммита на Аляске глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал о своей встрече с медведем. Соответствующую видеозапись опубликовал Telegram-канал «Говорит Москва».

Дмитриев выразил надежду, что это событие станет благоприятным предзнаменованием.

15 августа президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске. Саммит состоится на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Предполагается, что встреча начнется приблизительно в 22:00 по московскому времени с личной беседы лидеров двух государств, в которой также примут участие их помощники и переводчики. Ключевой темой обсуждения станет поиск устойчивого мирного решения украинского конфликта.

В состав российской делегации вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, помощник президента Юрий Ушаков, министр финансов Антон Силуанов, посол в США Александр Дарчиев и специальный представитель президента РФ по вопросам инвестиционного и экономического сотрудничества с иностранными государствами Кирилл Дмитриев.

Ранее стало известно, что рынок акций России ускорил рост в преддверии саммита Трампа и Путина.

