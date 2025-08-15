Почему не стоит пить чай с сахаром: врач дала ответ

Чай с сахаром может иметь серьезные последствия для здоровья, предупредила врач-гастроэнтеролог Екатерина Титова. Чрезмерное потребление сахара связано с риском развития ожирения, сахарного диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом пишет «Газета.Ru».
— Рекомендуемая норма потребления сахара в день для взрослого человека составляет не более 25 граммов или 5−6 чайных ложек. Это касается как добавленного сахара, так и сахара, содержащегося в продуктах естественным образом, поэтому лучше максимально сократить количество сахара в чае, а лучше вообще от него отказаться, — отметила врач.
Тем не менее, чай с небольшим количеством сахара имеет и положительные моменты. Он может дать кратковременный прилив энергии, что полезно в ситуациях, когда уровень сахара в крови понижен, например, после интенсивной физической нагрузки или при умственной усталости.
Вместе с тем, доктор предупредила, что людям с диабетом или инсулинорезистентностью нужно быть особенно внимательными. Чтобы избежать возможных осложнений, стоит контролировать уровень глюкозы в крови.