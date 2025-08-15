Минтруд намерен снизить число иностранных работников в России к 2026 году

Министерство труда и социального развития предложило к 2026 году сократить допустимое число иностранных работников в России. Об этом в пятницу, 15 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.
По словам представителей министерства, это предложение затрагивает девять сфер экономической занятости.
— В некоторых отраслях доля может быть сведена до нуля, например, в сфере розничной торговли алкоголем и табаком, — передает сообщение Минтруда ТАСС.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 28 июля подписал документ о запрете водить такси работающим по патентам иностранным гражданам до конца текущего года. Для работодателей предусмотрен трехмесячный переходный период, когда они смогут завершить действующие трудовые отношения и привлечь новых работников.
Иностранцам необходимо запретить работать курьерами, считает глава комитета Государственной думы по социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его мнению, доставщики в России зарабатывают больше, чем научные работники и сотрудники образовательной сферы.