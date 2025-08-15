Историк назвал еще одну причину, почему Трампу важно посетить Беларусь и, в частности, Новогрудок

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутат Палаты представителей Игорь Марзалюк объяснил корреспонденту БЕЛТА, почему семье Президента США Дональда Трампа стоило бы посетить Беларусь и, в частности, Новогрудок, комментируя его сегодняшний телефонный разговор с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Как сообщалось, белорусский лидер пригласил Президента США Дональда Трампа приехать с семьей в Беларусь, и это приглашение было принято. «Мало, кто знает, что зять президента США Дональда Трампа — Джаред Кушнер происходит из семьи, корни которой имеют прямое отношение к нашему древнему Новогрудку. Потому что именно его прадед Зейдель должен был бы разделить участь новогрудских евреев вместе со всеми остальными евреями, которые попали в гетто. Эта удивительная история нашла отражение в том числе и в голливудском фильме. Смысл ее в том, что евреи новогрудского гетто, чтобы спастись, выкопали тоннель, через который вырвались. В том числе и прямые предки Кушнеров. Именно тогда в годы оккупации предки нынешнего Джареда Кушнера сражались в партизанском отряде, героически сражались. Его прадед воевал, его прабабушка спаслась в этом отряде. И потом уже после окончания войны они эмигрировали в Соединенные Штаты. На сегодняшний день, кстати, Кушнер — это одна из самых знаковых фамилий, которая определяет во многом повестку той части Америки, которая является еврейской», — отметил депутат.
«В 2007 году Кушнеры были в Новогрудке, они приезжали туда на открытие музея. В 2016 году приезжал также отец Джареда Кушнера — Чарльз. Он привез своих внуков, водил их по музею, обустроенному в бараке гетто, где жили его предки до побега. Они прошли по всем тем местам, которые были связаны с историей их рода, встретились с жителями Новогрудка. Потом семья Кушнеров выделила более $36 тыс. на строительство Стены памяти на территории бывшего гетто. На сегодняшний день эта стена есть. В Новогрудке есть Музей еврейского сопротивления. И то, что он есть, — здесь мы четко видим вклад семьи родственников Трампа, — подчеркнул Игорь Марзалюк. — Это такой белорусский сюжет, который связывает родственников Трампа с нашей землей, историей, и самое главное, что эти люди принимали участие в антифашистском движении, сражались в партизанском отряде, совместно с белорусами уничтожали ту нечисть, которая сегодня оппонентами нашей власти провозглашается “истинными патриотами” Беларуси. Потому что этим людям пришлось противостоять тем коллаборационистам, полицаям, которые вместе с гитлеровцами уничтожали еврейское население Новогрудчины».
Депутат напомнил, что до начала Первой мировой войны белорусские крестьяне, в первую очередь белорусские мужчины, ездили в Америку на заработки. «Впервые уроженцы Беларуси выехали в США в 1883 году. Это были молодые мужчины с Ошмянского и Вилейского уезда Виленской губернии. Потом с Гродненской губернии выезжали. В 90-х годах XIX века с Минской губернии. В начале XX века — с Могилевской и Витебской. Причем, хотелось бы заметить, что многие не переезжали, как сейчас говорят на ПМЖ, а очень часто ездили на определенный срок от 3 до 5 лет с целью заработка. Потом покупали землю, сельскохозяйственные машины, скот. Интересно, что под Оршей деревня Америка была основана теми, кто вернулся домой с этими деньгами».
«Первое белорусское общество было создано в 1913 году в местечке Гранд-Рэпидз (штат Мичиган). В 1921 году в Чикаго белорусские эмигранты Янка Черепук, Трофимович и Чопко создали Белорусский национальный комитет, главной задачей которого провозглашалось объединение чикагских белорусов, это свидетельство тому, что их было в 1921 году не так уж и мало. И в это же время в Нью-Йорке в марте 1921 года была создана организация с аналогичным названием. И 6 мая 1921 года члены комитета провели первое массовое собрание белорусов Нью-Йорка и его окрестностей. Эти организации в первую очередь объединяли тех, кто выехал в силу различных причин, в том числе связанных с Гражданской войной, лихолетьем, тех, кто мечтал возвратиться и как мог помогал своей стране», — дополнил Игорь Марзалюк. -0-