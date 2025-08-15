Историк назвал еще одну причину, почему Трампу важно посетить Беларусь и, в частности, Новогрудок

«В 2007 году Кушнеры были в Новогрудке, они приезжали туда на открытие музея. В 2016 году приезжал также отец Джареда Кушнера — Чарльз. Он привез своих внуков, водил их по музею, обустроенному в бараке гетто, где жили его предки до побега. Они прошли по всем тем местам, которые были связаны с историей их рода, встретились с жителями Новогрудка. Потом семья Кушнеров выделила более $36 тыс. на строительство Стены памяти на территории бывшего гетто. На сегодняшний день эта стена есть. В Новогрудке есть Музей еврейского сопротивления. И то, что он есть, — здесь мы четко видим вклад семьи родственников Трампа, — подчеркнул Игорь Марзалюк. — Это такой белорусский сюжет, который связывает родственников Трампа с нашей землей, историей, и самое главное, что эти люди принимали участие в антифашистском движении, сражались в партизанском отряде, совместно с белорусами уничтожали ту нечисть, которая сегодня оппонентами нашей власти провозглашается “истинными патриотами” Беларуси. Потому что этим людям пришлось противостоять тем коллаборационистам, полицаям, которые вместе с гитлеровцами уничтожали еврейское население Новогрудчины».