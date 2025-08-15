С начала 2025 года санавиация помогла 88 жителям Кузбасса

Специалисты санитарной авиации с начала 2025 года спасли 88 человек на территории Кузбасса. Подобная работа проводится при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в отделе информационной политики минздрава региона.
«Чтобы жители самых отдаленных территорий могли экстренно получать качественную медицинскую помощь, в Кузбассе работает санитарная авиация. Она позволяет максимально оперативно доставить пациентов из практически любой точки региона в крупные больницы. Только в этом году наша санавиация спасла 88 человек. Большинство из них — люди, перенесшие инфаркт миокарда или инсульт», — прокомментировал глава региона Илья Середюк.
В Кузбассе работают 22 вертолетные площадки для санавиации. Вертолеты оснащены современным оборудованием, которое позволяет реанимировать пациента даже в воздухе.
«Санитарная авиация помогает быстро и бережно доставить пациента в нужное медицинское учреждение. Например, дорога от Мариинска до областного центра по трассе Р-255 “Сибирь” занимает четыре часа, а вертолет преодолевает это расстояние за 40 минут. Это позволяет провести эвакуацию в пределах так называемого “золотого часа”, когда помощь пациенту в критическом состоянии наиболее эффективна», — отметила главный областной специалист по скорой медицинской помощи Ксения Радивилко.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.