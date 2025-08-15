С начала 2025 года санавиация помогла 88 жителям Кузбасса

«Санитарная авиация помогает быстро и бережно доставить пациента в нужное медицинское учреждение. Например, дорога от Мариинска до областного центра по трассе Р-255 “Сибирь” занимает четыре часа, а вертолет преодолевает это расстояние за 40 минут. Это позволяет провести эвакуацию в пределах так называемого “золотого часа”, когда помощь пациенту в критическом состоянии наиболее эффективна», — отметила главный областной специалист по скорой медицинской помощи Ксения Радивилко.