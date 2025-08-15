В Ростове после атаки БПЛА повреждения получили 33 дома

Глава администрации Ростова-на-Дону Александр Скрябин провел внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором обсуждались меры по ликвидации последствий атаки БПЛА. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.
По последним данным, в результате инцидента повреждения получили 33 жилых дома в Октябрьском и частично Кировском районах города. Зона чрезвычайной ситуации была расширена для оперативного реагирования.
От пострадавших уже поступило 72 заявления на единовременные выплаты. А 100 пострадавшим оказана юридическая помощь.
