Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове после атаки БПЛА повреждения получили 33 дома

100 пострадавшим ростовчанам при атаке БПЛА оказали юридическую помощь.

Источник: Комсомольская правда

Глава администрации Ростова-на-Дону Александр Скрябин провел внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором обсуждались меры по ликвидации последствий атаки БПЛА. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

По последним данным, в результате инцидента повреждения получили 33 жилых дома в Октябрьском и частично Кировском районах города. Зона чрезвычайной ситуации была расширена для оперативного реагирования.

От пострадавших уже поступило 72 заявления на единовременные выплаты. А 100 пострадавшим оказана юридическая помощь.

Подпишись на нас в Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

72 заявления на единовременную выплату поступило от пострадавших при атаке БПЛА в Ростове.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше