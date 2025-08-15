Двух игроков ЦСКА внесли в список «Миротворца»

«Миротворец» обвинил спортсменов в «посягательстве на суверенитет и территориальную целостность» страны. Причиной обозначено то, что 10 мая они вышли на поле с детьми участников спецоперации. Это произошло перед матчем 28-го тура РПЛ против «Краснодара».