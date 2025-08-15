Двух игроков ЦСКА внесли в список «Миротворца»

Футболисты ЦСКА (Москва) Кирилл Глебов и Матвей Кисляк попали в базу «Миротворца», сообщается на сайте этого украинского ресурса.
«Миротворец» обвинил спортсменов в «посягательстве на суверенитет и территориальную целостность» страны. Причиной обозначено то, что 10 мая они вышли на поле с детьми участников спецоперации. Это произошло перед матчем 28-го тура РПЛ против «Краснодара».
Воспитаннику ЦСКА Глебову 19 лет. В составе клуба полузащитник провел 50 матчей, в которых забил 7 голов. Кисляку сейчас 20 лет. За клуб его воспитанник провел 49 игр, в которых отметился 5 голами.
Ранее в базу сайта были внесены другие игроки клуба, включая Игоря Акинфеева, Ивана Облякова, Игоря Дивеева и др.