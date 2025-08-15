Проект «Возрождение традиций» пройдет в 10 городах Свердловской области

«Жители самых отдаленных уголков нашего региона, возможно уже отвыкшие от живого звучания академической музыки, вновь получат возможность побывать на профессиональных концертах симфонической, хоровой, камерной музыки, в том числе с элементами эстрады. Это особенно ценно, ведь живое музыкальное впечатление невозможно заменить ни записью, ни телевизором, ни радио, ни интернетом», — отметила заместитель министра культуры Свердловской области Лариса Вакарь.