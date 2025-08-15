Проект «Возрождение традиций» пройдет в 10 городах Свердловской области

Творческие коллективы Свердловской филармонии посетят 10 городов региона с культурным проектом «Возрождение традиций», организованным в соответствии с целями нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Проект стартует 16 августа и продлится до 6 сентября. Концерты пройдут в Красноуральске, Полевском, Серове, Кушве, Невьянске, Сухом Логу, Нижней Салде, Сысерти, Красноуфимске и Реже.
«Жители самых отдаленных уголков нашего региона, возможно уже отвыкшие от живого звучания академической музыки, вновь получат возможность побывать на профессиональных концертах симфонической, хоровой, камерной музыки, в том числе с элементами эстрады. Это особенно ценно, ведь живое музыкальное впечатление невозможно заменить ни записью, ни телевизором, ни радио, ни интернетом», — отметила заместитель министра культуры Свердловской области Лариса Вакарь.
В концертах примут участие Уральский академический филармонический оркестр, Уральский молодежный симфонический оркестр и Симфонический хор. Вместе с ними на сцену выйдут признанные мастера академической сцены — заслуженный артист России, лауреат государственной премии «Национальное достояние России» Александр Захаров и лауреат международных конкурсов, участник телевизионного проекта «Романтики романса» Владислав Косарев.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.