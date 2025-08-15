Французский футболист поделился мнением о России

Французский футболист клуба «Краснодар» Гаэтан Перрен заявил о комфортности и безопасности жизни в России. Об этом сообщили на портале Odds.ru.
— Я не переживаю по поводу того, как восприняли мой переход в «Краснодар» в Европе. Я выбрал играть здесь, мне нравится клуб, условия. Чувствую себя здесь комфортно и безопасно, мне не за что переживать. Это хорошее решение для моей карьеры, — поделился спортсмен в интервью.
В июле этого года Перрен покинул футбольный клуб (ФК) «Осер» и подписал трехлетний контракт с «Краснодаром».
24 мая клуб «Краснодар» во время матча 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 3:0 обыграл московский «Динамо» и впервые в истории стал чемпионом России по футболу. Голы забили Джон Кордоба, Никита Кривцов и Эдуард Сперцян. После победы участники клуба на крышах автомобилей выехали с территории стадиона.
Кроме того, президент России Владимир Путин поздравил губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и главного тренера ФК Мурада Мусаева с завоеванием командой чемпионского титула в российском чемпионате по футболу.