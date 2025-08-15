Спецборт президента РФ Владимира Путина пересек воздушную границу США

Самолет с президентом России Владимиром Путиным на борту пересек границу и вошел в воздушное пространство США. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.
За перемещением спецборта российского президента наблюдают в онлайн-режиме почти 150 тысяч человек.
Немногим ранее российский борт пролетел над городом Макграт на Аляске.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, что Владимир Путин своевременно вылетел из Магадана, где он находился с визитом, в Анкоридж на Аляске. По словам пресс-секретаря президента РФ, будет отлет по расписанию из Магадана в связи с тем, что ровно в одиннадцать часов по местному времени глава государства должен будет приземлиться и его будет встречать у самолета американский лидер.
Напомним, расстояние от Магадана до Анкориджа на Аляске составляет три тысячи километров, время в пути — 4 часа.