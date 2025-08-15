Ричмонд
Спецборт президента РФ Владимира Путина пересек воздушную границу США

15 августа в Анкоридже состоится встреча Путина и Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Самолет с президентом России Владимиром Путиным на борту пересек границу и вошел в воздушное пространство США. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

За перемещением спецборта российского президента наблюдают в онлайн-режиме почти 150 тысяч человек.

Немногим ранее российский борт пролетел над городом Макграт на Аляске.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, что Владимир Путин своевременно вылетел из Магадана, где он находился с визитом, в Анкоридж на Аляске. По словам пресс-секретаря президента РФ, будет отлет по расписанию из Магадана в связи с тем, что ровно в одиннадцать часов по местному времени глава государства должен будет приземлиться и его будет встречать у самолета американский лидер.

Напомним, расстояние от Магадана до Анкориджа на Аляске составляет три тысячи километров, время в пути — 4 часа.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
