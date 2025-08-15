Роскосмос показал, как выглядит место встречи президента РФ Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом из космоса. Кадр опубликован в официальном Telegram-канале организации.
Как известно, встреча глав России и США состоится уже через несколько часов. Она пройдет на военной базе в Анкоридже. И к этому событию сейчас, безусловно, приковано внимание всего мира. Поэтому Роскосмос решил несколько удовлетворить всеобщее любопытство и показал, как место встречи президентов выглядит из космоса.
Роскосмос показал фото места встречи Путина и Трампа на Аляске из космоса. Фото: Telegram-канал Роскосмоса.
«Как видно на снимке, над городом облачно», — подчеркивается в публикации.
Тем временем о грядущих переговорах высказался сам Дональд Трамп. Он подчеркнул, что надеется в ходе диалога добиться быстрого прекращения огня в зоне конфликта на Украине. По его словам, он «расстроится», если это не получится сделать прямо сегодня. То есть, 15 августа.