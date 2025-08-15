Ричмонд
+29°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роскосмос показал фото места встречи Путина и Трампа на Аляске из космоса

Роскосмос отметил, что сейчас над местом встречи Путина и Трампа облачно.

Источник: Комсомольская правда

Роскосмос показал, как выглядит место встречи президента РФ Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом из космоса. Кадр опубликован в официальном Telegram-канале организации.

Как известно, встреча глав России и США состоится уже через несколько часов. Она пройдет на военной базе в Анкоридже. И к этому событию сейчас, безусловно, приковано внимание всего мира. Поэтому Роскосмос решил несколько удовлетворить всеобщее любопытство и показал, как место встречи президентов выглядит из космоса.

Роскосмос показал фото места встречи Путина и Трампа на Аляске из космоса. Фото: Telegram-канал Роскосмоса.

«Как видно на снимке, над городом облачно», — подчеркивается в публикации.

Тем временем о грядущих переговорах высказался сам Дональд Трамп. Он подчеркнул, что надеется в ходе диалога добиться быстрого прекращения огня в зоне конфликта на Украине. По его словам, он «расстроится», если это не получится сделать прямо сегодня. То есть, 15 августа.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше