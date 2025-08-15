Роскосмос показал фото места встречи Путина и Трампа на Аляске из космоса

Как известно, встреча глав России и США состоится уже через несколько часов. Она пройдет на военной базе в Анкоридже. И к этому событию сейчас, безусловно, приковано внимание всего мира. Поэтому Роскосмос решил несколько удовлетворить всеобщее любопытство и показал, как место встречи президентов выглядит из космоса.