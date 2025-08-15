Ричмонд
Спецотряд «ЗУБР» успешно прошел переаттестацию по стандартам ООН по поиску и спасению

Аттестация ИНСАРАГ подтверждает, что белорусские спасатели соответствуют самым высоким мировым стандартам. Это открывает доступ к участию в международных миссиях, где каждая минута и каждая команда имеют значение, подчеркнули в МЧС.

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Университете МЧС 15 августа вручили сертификат, подтверждающий успешное прохождение переаттестации Республиканского отряда специального назначения по стандартам Международной консультативной группы ООН по вопросам поиска и спасения (ИНСАРАГ). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

«ИНСАРАГ — уникальная сеть, где мы объединяем нации со всего мира и говорим на одном языке при реагировании на международные катастрофы. Республиканская специальная группа реагирования готова к международным развертываниям и координации, работе бок о бок с другими международными командами, когда происходит катастрофа. Я на 100% уверен, что когда придет время следующей сертификации, белорусские спасатели поднимут стандарты еще выше. Мы как команда классификаторов очень гордимся ими», — подчеркнул председатель аттестационной комиссии ИНСАРАГ Белит Тасдемир.

Аттестация ИНСАРАГ подтверждает, что белорусские спасатели соответствуют самым высоким мировым стандартам. Это открывает доступ к участию в международных миссиях, где каждая минута и каждая команда имеют значение, подчеркнули в МЧС. -0-

