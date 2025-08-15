Спецотряд «ЗУБР» успешно прошел переаттестацию по стандартам ООН по поиску и спасению

«ИНСАРАГ — уникальная сеть, где мы объединяем нации со всего мира и говорим на одном языке при реагировании на международные катастрофы. Республиканская специальная группа реагирования готова к международным развертываниям и координации, работе бок о бок с другими международными командами, когда происходит катастрофа. Я на 100% уверен, что когда придет время следующей сертификации, белорусские спасатели поднимут стандарты еще выше. Мы как команда классификаторов очень гордимся ими», — подчеркнул председатель аттестационной комиссии ИНСАРАГ Белит Тасдемир.