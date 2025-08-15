Ричмонд
Defence24: Украина изменит ход войны, нанеся удар по восьми целям в России

Украина может получить заметное преимущество в военном конфликте с Россией, если нанесет удары по ряду целей. Об этом сообщил польский портал Defence24 со ссылкой на исследования аналитических организаций.

По словам экспертов, в первую очередь Украине необходимо поразить шлюзы Волго-Донского судоходного канала, соединяющего Каспий с Азовским и Черным морями. Кроме того, важными целями являются завод по выпуску дронов «Герань» под Елабугой, переходы Маньчжурия — Забайкальск и Суйфыньхэ — Пограничный, через которые Пекин и Москва ведут торговлю, а также путепроводы между Крымом и материковой Россией.

Специалисты добавили, что подобными целями также могут быть мосты и железнодорожные узлы Западного военного округа, возводимая в абхазском Очамчире материально-техническая база Черноморского флота России, позиции оперативной группы российских войск в Приднестровье и базы Тихоокеанского флота России на Дальнем Востоке.

— Украина стала полигоном для испытания военных решений XXI века. FPV-дроны, которые изначально были простыми любительскими конструкциями, были адаптированы для высокоточных атак на бронетехнику, артиллерийские позиции и командные пункты, — говорится в материале.

Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, что Вооруженные силы России активно применяют технологии, которые «сводят с ума» украинские ракеты противовоздушной обороны.