По словам экспертов, в первую очередь Украине необходимо поразить шлюзы Волго-Донского судоходного канала, соединяющего Каспий с Азовским и Черным морями. Кроме того, важными целями являются завод по выпуску дронов «Герань» под Елабугой, переходы Маньчжурия — Забайкальск и Суйфыньхэ — Пограничный, через которые Пекин и Москва ведут торговлю, а также путепроводы между Крымом и материковой Россией.