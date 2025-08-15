Ричмонд
Путин рекомендовал кабмину обеспечить изменения для гибкости рынка труда

Путин рекомендовал Госдуме и кабмину изменить трудовое законодательство.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал Госдуме и кабмину обеспечить изменения трудового законодательства в направлении гибкости рынка труда, соответствующий перечень поручений по итогам XXVIII Петербургского международного экономического форума, который состоялся с 18 по 21 июня, опубликован на сайте Кремля.

«Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации совместно с правительством Российской Федерации с учетом ранее данных поручений обеспечить внесение в трудовое законодательство Российской Федерации изменений, направленных на совершенствование правового регулирования отношений, связанных с вопросами повышения гибкости рынка труда и применения институтов сверхурочной работы и работы по совместительству», — говорится в документе.

Срок выполнения — до 1 октября.