Свыше 710 тысяч человек прошли диспансеризацию в Саратовской области

Возможность пройти диспансеризацию доступна в 60 медицинских организациях во всех муниципалитетах. Работа городских поликлиник по проведению диспансеризации организована в вечерние часы и субботние дни, в сельских поликлиниках — в утренние часы по субботам. Кроме того, в районных больницах в один из дней недели проводится «вечерний» прием.