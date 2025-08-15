Свыше 710 тысяч человек прошли диспансеризацию в Саратовской области

Медучреждения Саратовской области за семь месяцев 2025 года провели диспансеризацию и профмедосмотры для более чем 710 тысяч человек. Подобная работа организуется в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Возможность пройти диспансеризацию доступна в 60 медицинских организациях во всех муниципалитетах. Работа городских поликлиник по проведению диспансеризации организована в вечерние часы и субботние дни, в сельских поликлиниках — в утренние часы по субботам. Кроме того, в районных больницах в один из дней недели проводится «вечерний» прием.
«Диспансеризация взрослого населения — одно из приоритетных направлений национального проекта “Продолжительная и активная жизнь”, инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Сегодня самое главное — ранняя диагностика. Выявленные на ранней стадии заболевания быстрее и лучше излечиваются, и это отражается на цифрах статистики, за которыми — спасенные жизни», — подчеркнул министр здравоохранения Саратовской области Владимир Дудаков.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.