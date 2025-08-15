Путин поручил кабмину обратить особое внимание на снижение уровня бедности

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину при разработке плана структурных изменений в экономике обратить особое внимание на снижение уровня бедности.
Перечень поручений по итогам XXVIII Петербургского международного экономического форума, состоявшегося 18−21 июня 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
«Правительству РФ… при реализации подпункта “б” пункта 1 настоящего перечня поручений обратить особое внимание на необходимость… снижения уровня бедности», — говорится в перечне поручений.
Срок исполнения поручения — 1 октября 2025 года, ответственный — премьер-министр России Михаил Мишустин.