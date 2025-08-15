Ричмонд
Актер «Универа» Гайдулян показал, как Анкоридж готовится к саммиту РФ и США

В своем блоге артист опубликовал ряд видеороликов, в которых рассказал об обстановке в Анкоридже на 15 августа.

Источник: Аргументы и факты

Актер Андрей Гайдулян, известный по сериалу «Универ», сообщил в соцсетях, что прибыл на Аляску накануне встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. В своем блоге артист опубликовал ряд видеороликов, в которых рассказал об обстановке в Анкоридже на 15 августа.

По словам Гайдуляна, первое, что его удивило по приезде, это полное отсутствие свободного жилья.

«В городе жилья нет вообще, мест нет. Кажется, я отхватил последнюю комнату только потому, что согласился жить с двумя собаками. Но меня ждал сюрприз. Меня попросили не закрывать дверь, чтобы собаки могли выходить на улицу», — рассказал актер.

В своих видео он показал прогулку по Анкориджу, памятник британскому мореплавателю Джеймсу Куку и нетуристические уголки города. Например, скромные жилые кварталы с небольшими домами, старыми машинами и хаотично складированными вещами во дворах.

На кадрах, снятых Гайдуляном, также видно, что в городе относительно спокойная обстановка. На улицах на момент съемки не слишком людно. Однако в разных частях города присутствуют журналисты, которые снимают репортажи и зарисовки для своих программ.

Гайдулян также с юмором отметил, что специально надел кепку и толстовку с надписью «Alaska», чтобы местные приняли его за одного из своих.

Ранее журналист aif.ru сообщал, что в Анкоридже на военной базе Элмендорф-Ричардсон началась аккредитация и досмотр представителей СМИ, прибывших для освещения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

