Актер «Универа» Гайдулян показал, как Анкоридж готовится к саммиту РФ и США

Актер Андрей Гайдулян, известный по сериалу «Универ», сообщил в соцсетях, что прибыл на Аляску накануне встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. В своем блоге артист опубликовал ряд видеороликов, в которых рассказал об обстановке в Анкоридже на 15 августа.
По словам Гайдуляна, первое, что его удивило по приезде, это полное отсутствие свободного жилья.
«В городе жилья нет вообще, мест нет. Кажется, я отхватил последнюю комнату только потому, что согласился жить с двумя собаками. Но меня ждал сюрприз. Меня попросили не закрывать дверь, чтобы собаки могли выходить на улицу», — рассказал актер.
В своих видео он показал прогулку по Анкориджу, памятник британскому мореплавателю Джеймсу Куку и нетуристические уголки города. Например, скромные жилые кварталы с небольшими домами, старыми машинами и хаотично складированными вещами во дворах.
На кадрах, снятых Гайдуляном, также видно, что в городе относительно спокойная обстановка. На улицах на момент съемки не слишком людно. Однако в разных частях города присутствуют журналисты, которые снимают репортажи и зарисовки для своих программ.
Гайдулян также с юмором отметил, что специально надел кепку и толстовку с надписью «Alaska», чтобы местные приняли его за одного из своих.
Ранее журналист aif.ru сообщал, что в Анкоридже на военной базе Элмендорф-Ричардсон началась аккредитация и досмотр представителей СМИ, прибывших для освещения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.