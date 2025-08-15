Ричмонд
В Сочи женщина чудом выжила после отравления смертельной чачей с метанолом

В Сочи семья отравилась домашней чачей.

Источник: Комсомольская правда

В Сочи завершилось лечение 36-летней женщины, которая стала единственной выжившей в семье, отравившейся смертоносным суррогатным алкоголем. Всего от чачи с метанолом, продававшейся на Казачьем рынке в Адлере, пострадали не менее 15 человек. Об этом сообщает «КП — Кубань».

Трагедия произошла после того, как одна семья приобрела бутылку домашней чачи у 71-летней бабушки и ее внучки, торговавших на местном рынке. Во время застолья четверо родственников распили напиток, а наутро с тяжелейшими симптомами отравления были госпитализированы в реанимацию.

Сейчас следователи устанавливают источник опасного метанола, который содержался в продававшемся напитке. Это вещество вызывает тяжелейшие поражения почек, печени и может привести к слепоте.

