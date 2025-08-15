В Сочи женщина чудом выжила после отравления смертельной чачей с метанолом

В Сочи завершилось лечение 36-летней женщины, которая стала единственной выжившей в семье, отравившейся смертоносным суррогатным алкоголем. Всего от чачи с метанолом, продававшейся на Казачьем рынке в Адлере, пострадали не менее 15 человек. Об этом сообщает «КП — Кубань».