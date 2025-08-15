Сколько терпеть изнуряющую жару: После желтых кодов и +35 градусов Молдову ждет небольшая передышка

После ежедневных «желтых кодов» метеоопасности, Молдову ждет небольшая передышка.
В субботу еще будет +35 градусов днем.
Ночью — +16 градусов.
Солнечно.
Осадков не предвидится.
В воскресенье сохранится такая же жаркая и солнечная погода.
А вот в понедельник можно передохнуть от зноя — +27 градусов.
Не прохлада, конечно, но и не жара +35 градусов.
Правда, передышка будет недолгой, всего два дня.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
В Молдове придумали новые награды перед выборами: Только вручать Орден Свободы, когда в стране есть политзаключенные, репрессии и запреты, — верх лицемерия.
Власти учредили новые ордена и изменили вид уже существующих (далее…).
Репрессивная машина в действии: Если бы меня десятилетней давности закинуть в настоящую Молдову, поразился бы — за православие у нас уже возбуждают уголовные дела!
Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины с ребенком, которых в Кишиневе силой затолкали в автозак прямо с православного контрпротеста во время ЛГБТ-марша (далее…).
Как можно было так проиграть: Разгром чемпиона Молдовы в Сан-Марино — оргеевский «Милсами» пропустил три мяча и вылетает из еврокубков.
«Милсами» проиграл скромному санмаринскому клубу со счетом 0:3 (далее…).