Сколько терпеть изнуряющую жару: После желтых кодов и +35 градусов Молдову ждет небольшая передышка

Прогноз погоды в Молдове на субботу, 16 августа 2025, и ближайшие дни.

Источник: Комсомольская правда

После ежедневных «желтых кодов» метеоопасности, Молдову ждет небольшая передышка.

В субботу еще будет +35 градусов днем.

Ночью — +16 градусов.

Солнечно.

Осадков не предвидится.

В воскресенье сохранится такая же жаркая и солнечная погода.

А вот в понедельник можно передохнуть от зноя — +27 градусов.

Не прохлада, конечно, но и не жара +35 градусов.

Правда, передышка будет недолгой, всего два дня.

