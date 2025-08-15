Владелец «Роллтон» ответил на обвинения в финансировании ВСУ

Российская компания ООО «Маревен Фуд Сэнтрал», которая занимается производством лапши быстрого приготовления «Роллтон», заявила о непричастности к финансированию Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 15 августа, заявили РИА Новости в пресс-службе компании.
— Компания «Маревен Фуд Сэнтрал» категорически отвергает любые предположения о переводе средств на какие-либо военные цели. Мы ведем деятельность в Российской Федерации строго в соответствии с законодательством и в рамках гражданского бизнеса, — сказано в сообщении.
В компании сообщили, что отправили в адрес лиц, подавших заявления, официальный запрос с просьбой предоставить факты. Также они заявили о своей готовности к проверкам и предоставлению необходимой документации уполномоченным органам.
Ранее стало известно, что федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией проверит компанию на предмет финансирования ВСУ. По его данным, некоторые украинские сайты указывали производителя в качестве спонсора национальной армии.