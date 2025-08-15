Ричмонд
NBC: Спецпосланник Трампа Уиткофф после саммита на Аляске отправится в Киев

Уиткофф поедет в Киев, чтобы убедить украинские власти в возможности их включения в переговорный процесс в будущем.

Источник: Комсомольская правда

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф после саммита на Аляске отправится в Киев. Об этом сообщает американский телеканал NBC со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что посетить Украину представитель Белого дома собирается уже на следующей неделе. Однако цели поездки Уиткоффа остаются неизвестными. По предположению NBC, спецпосланник Трампа будет говорить с властями в Киеве. В частности, объяснять им, что они не будут надолго исключены из переговорного процесса по Украине.

Напомним, на данный момент Уиткофф находится именно на Аляске. Он примет участие в переговорах президента РФ Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом. В свою очередь, спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев уже опубликовал фото с Уиткоффом.

