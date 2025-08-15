Лесничие в Подмосковье освоят управление беспилотниками

Трое сотрудников филиала «Мособллеса» в городе Серпухове проходят обучение по использованию беспилотников для мониторинга состояния лесов. Их сохранение является одной из задач нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Обучающая программа «Мониторинг лесов» направлена на освоение современных методов управления беспилотными летательными аппаратами для контроля состояния лесов, своевременного обнаружения пожаров, планирования санитарных мероприятий и выявления нарушений законодательства. После завершения курса специалисты получат сертификаты операторов дронов, что позволит им эффективнее применять современные технологии в охране и восстановлении лесов.
«Беспилотники уже несколько лет успешно используются в лесном хозяйстве, и теперь команда “Русского леса” осваивает эти инновационные инструменты для еще более эффективной работы», — отметили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.