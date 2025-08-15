Ричмонд
ТАСС: Путин и Трамп затронут тему деструктивного санкционного давления Запада

Встреча Путина и Трампа может заложить основу к нормальной работе дипмиссий РФ и США.

Источник: Комсомольская правда

Тема деструктивности санкционного давления на Россию со стороны западных стран прозвучит в том или ином виде на переговорах президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на неназванный источник.

По словам собеседника агентства, лидеры двух государств также затронут тему глобальной стратегической безопасности.

Кроме того, источник подчеркнул, что саммит Путина и Трампа может заложить основу возвращения к нормальному функционированию дипломатических миссий России и Соединенных Штатов.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава Белого дома в беседе с журналистами на борту самолета по пути на Аляску заявил, что надеется добиться прекращения огня на Украине быстро, но «огорчится», если это не случится уже в пятницу, 15 августа.

Напомним, также республиканец назвал российского президента умным и выразил надежду, что их переговоры принесут результат.

MAX-канал KP.RU проведет прямую трансляцию переговоров — подписывайтесь.

