Ушаков: итоги встречи Путина и Трампа определят, будет ли следующий саммит

С корреспондентами различных изданий представитель Кремля пообщался в пятницу, 15 августа. Тогда он прибыл на место проведения переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, после чего ответил на ряд вопросов. Журналисты интересовались, стоит ли ожидать похожего саммита Москвы и Вашингтона в будущем.