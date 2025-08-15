Ушаков: итоги встречи Путина и Трампа определят, будет ли следующий саммит

Итоги встречи президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа определят, состоится ли следующий похожий саммит. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков в беседе с журналистами.
С корреспондентами различных изданий представитель Кремля пообщался в пятницу, 15 августа. Тогда он прибыл на место проведения переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, после чего ответил на ряд вопросов. Журналисты интересовались, стоит ли ожидать похожего саммита Москвы и Вашингтона в будущем.
Однако Ушаков призвал не спешить в данном вопросе. По его словам, чтобы понять, состоится ли в будущем такой же саммит, нужно дождаться итогов сегодняшних переговоров президентов России и США.
Тем временем ТАСС сообщил некоторые детали переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Так, согласно заявлению, главы государств затронут тему санкционного давления Запада на Россию.
