«Готовы к дальнейшему диалогу». Военный эксперт о телефонном разговоре Лукашенко и Трампа

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телефонный разговор президентов Беларуси и США Александра Лукашенко и Дональда Трампа — признание той позитивной позиции, которую на протяжении многих лет занимает Беларусь. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА военный эксперт, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Николай Бузин.
«Телефонный разговор президентов Беларуси и США Александра Лукашенко и Дональда Трампа — это понимание вклада Республики Беларусь и лично Президента в нормализацию отношений между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. На протяжении последнего времени наш Президент неоднократно встречался со спецпредставителями Дональда Трампа, давал интервью иностранным СМИ, в том числе Соединенных Штатов, постоянно общался с Владимиром Путиным. Он становился определенным мостом между Западом и Востоком, что позволяет найти точки соприкосновения, найти те темы, те пункты, которые необходимо оговорить двум великим державам. На мой взгляд, этот диалог и эта беседа — именно признание вклада Республики Беларусь в этот процесс. Это признание той позитивной позиции, которую на протяжении многих лет занимает Беларусь, — сказал Николай Бузин. — И самое главное — это разрушение того мифа, который на протяжении многого времени создает Европа, что в Республике Беларусь нелегитимная власть, нелегитимный президент».
Тон разговора глав государств говорит о том, что они уважительно относятся друг к другу, отметил депутат. «Они уважительно воспринимают позицию друг друга и готовы для дальнейшего диалога. Вызывает определенный оптимизм фраза, которую написал Дональд Трамп в соцсети: “Я жду встречи с Президентом Республики Беларусь”. Это еще раз подчеркивает, что Беларусь — состоявшаяся страна. Это страна, которая, проводя многовекторную политику, никогда не подводила своих партнеров. Которая является по-настоящему суверенным государством. Именно поэтому Президент Соединенных Штатов столь искренне и достаточно тепло общался с нашим лидером, — подчеркнул он. — Мы никогда не прерываем отношений. Мы всегда настроены на уважительный двусторонний диалог».
Но что теперь делать беглым? «Что касается наших беглых, то у них уходит почва из-под ног. В очередной раз Дональд Трамп показывает, что в Республике Беларусь есть реальный руководитель. Есть реальная власть, с которой можно говорить, с которой можно обсуждать важные вопросы и находить консенсус. То есть тот самый лидер западного мира открытым текстом говорит всем своим вассалам, что Беларусь — это суверенная страна, власть которой он признает, Президента которой он уважает и готов вести с ними диалог. А что им делать? Искать себе либо новых сюзеренов, либо возвращаться домой. Их тут ждут, им есть чем здесь заняться», — дополнил Николай Бузин.