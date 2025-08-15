«Готовы к дальнейшему диалогу». Военный эксперт о телефонном разговоре Лукашенко и Трампа

Но что теперь делать беглым? «Что касается наших беглых, то у них уходит почва из-под ног. В очередной раз Дональд Трамп показывает, что в Республике Беларусь есть реальный руководитель. Есть реальная власть, с которой можно говорить, с которой можно обсуждать важные вопросы и находить консенсус. То есть тот самый лидер западного мира открытым текстом говорит всем своим вассалам, что Беларусь — это суверенная страна, власть которой он признает, Президента которой он уважает и готов вести с ними диалог. А что им делать? Искать себе либо новых сюзеренов, либо возвращаться домой. Их тут ждут, им есть чем здесь заняться», — дополнил Николай Бузин. -0-