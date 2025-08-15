Аксенов наградил медалями людей, спасших директора парка «Тайган» Зубкова

К наградам были представлены Татьяна Алексагина, являющаяся сотрудником по уходу за животными в «Тайгане», а также Алексей Данилов, который оказал помощь при инциденте во время посещения парка. Женщина отогнала хищника, в то время как турист прыгнул в вольер и помог затащить Зубкова в машину.