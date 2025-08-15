Ричмонд
Аксенов наградил медалями людей, спасших директора парка «Тайган» Зубкова

Глава Крыма наградил медалями «За мужество и доблесть» спасших директора «Тайгана» Олега Зубкова во время нападения льва.

Источник: Комсомольская правда

Глава Республики Крым Сергей Аксенов наградил медалями «За мужество и доблесть» сотрудника и посетителя сафари-парка «Тайган», спасших директора учреждения Олега Зубкова от напавшего на него льва.

«Наградить медалью “За мужество и доблесть”: за самоотверженность, мужество и отвагу, а также за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении служебного долга», — говорится в указе главы республики.

К наградам были представлены Татьяна Алексагина, являющаяся сотрудником по уходу за животными в «Тайгане», а также Алексей Данилов, который оказал помощь при инциденте во время посещения парка. Женщина отогнала хищника, в то время как турист прыгнул в вольер и помог затащить Зубкова в машину.

Ранее KP.RU сообщал, что переживший нападение льва директор парка «Тайган» Олег Зубков уже выписался из больницы и вернулся к работе.

