Аксенов наградил медалями людей, спасших директора парка «Тайган» Зубкова

Глава Республики Крым Сергей Аксенов наградил медалями «За мужество и доблесть» сотрудника и посетителя сафари-парка «Тайган», спасших директора учреждения Олега Зубкова от напавшего на него льва.
«Наградить медалью “За мужество и доблесть”: за самоотверженность, мужество и отвагу, а также за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении служебного долга», — говорится в указе главы республики.
К наградам были представлены Татьяна Алексагина, являющаяся сотрудником по уходу за животными в «Тайгане», а также Алексей Данилов, который оказал помощь при инциденте во время посещения парка. Женщина отогнала хищника, в то время как турист прыгнул в вольер и помог затащить Зубкова в машину.
Ранее KP.RU сообщал, что переживший нападение льва директор парка «Тайган» Олег Зубков уже выписался из больницы и вернулся к работе.