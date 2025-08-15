Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В популярном у россиян пиве нашли кишечную палочку

Специалисты Роспотребнадзора обнаружили кишечную палочку в пробе пива «Жигули барное экспорт», произведенного ЗАО «Московская Пивоваренная Компания». Об этом сообщают журналисты со ссылкой на результаты проверки ведомства. Также к этой пивоваренной компании относится и марка популярного пива «Жигулевское».

В «Жигули барное экспорт» нашли кишечную палочку, передает Shot.

Специалисты Роспотребнадзора обнаружили кишечную палочку в пробе пива «Жигули барное экспорт», произведенного ЗАО «Московская Пивоваренная Компания». Об этом сообщают журналисты со ссылкой на результаты проверки ведомства. Также к этой пивоваренной компании относится и марка популярного пива «Жигулевское».

«Специалисты Роспотребнадзора выявили бактерии группы кишечной палочки в пробе светлого фильтрованного пива “Жигули барное экспорт” (алкоголь 4,8%). Дата изготовления партии, где нашли зараженную бутылочку. Производитель — ЗАО “Московская Пивоваренная Компания” (МПК)», — передает Shot.

В ведомстве выдали пивоваренной компании предупреждение. Отмечается, что продукт, где обнаружили бактерию, был произведена 17 марта 2025 года.

Ранее специалисты Роспотребнадзора уже выявляли кишечную палочку в пищевой продукции других производителей — в частности, в колбасках «Чевапчичи» Т. М. Delikaiser и в сырах бри ряда брендов, включая «Егорлык молоко» и «ВкусВилл». Ведомство подчеркивает, что наличие этих бактерий свидетельствует о нарушении санитарных норм.