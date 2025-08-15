В популярном у россиян пиве нашли кишечную палочку

Ранее специалисты Роспотребнадзора уже выявляли кишечную палочку в пищевой продукции других производителей — в частности, в колбасках «Чевапчичи» Т. М. Delikaiser и в сырах бри ряда брендов, включая «Егорлык молоко» и «ВкусВилл». Ведомство подчеркивает, что наличие этих бактерий свидетельствует о нарушении санитарных норм.