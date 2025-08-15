Дмитриев встретил медведя на Аляске перед переговорами Путина и Трампа

Глава Российского фонда прямых инвестиций и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в пятницу, 15 августа, на своей странице в социальной сети X рассказал о том, что встретил на Аляске медведя.
Он выразил надежду на то, что это служит хорошим знаком перед переговорами российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.
— Надеюсь, это хороший знак, — написал Дмитриев.
Центральной темой переговоров Путина и Трампа станет достижение мира между Москвой и Киевом. Они также планируют обсудить пять ключевых требований Украины к России для окончания боевых действий.
Россию на саммите, помимо Дмитриева, представят министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента России Юрий Ушаков.
Американская группа переговорщиков состоит из госсекретаря Марко Рубио, министра торговли Говарда Лютника, министра финансов Скотта Бессента и директора Центрального разведывательного управления Джона Рэтклиффа. Кроме того, к саммиту присоединятся специальный посланник на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, заместитель главы аппарата Дэн Скавино и пресс-секретарь Кэролайн Ливитт.