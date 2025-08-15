ГП требует изъять у банка Латвии компанию, владеющую недвижимостью в России

Генпрокуратура России (ГП) в направленном в Арбитражный суд Москвы иске потребовала взыскать в пользу РФ принадлежащую одному из крупнейших банков Латвии Rietumu Banka компанию, владеющую недвижимостью в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ГП.
Как уточняется в иске, латвийский банк с февраля 2022 года присоединился к антироссийской политике латвийских властей, направленной на нанесение ущерба России.
Через созданный им в Латвии фонд «Nakotnes Atblasta Fonds» («Фонд поддержки будущего») с марта 2022 года оказывает поддержку инициативам в поддержку Украины, в частности, ее вооруженных сил, и присоединился к незаконным санкциям в отношении РФ, реализуя их на территории России через свое представительство в Москве.
Ранее сообщалось, что ГП просит взыскать ₽925 млн по делу вице-губернатора Белгородской области. Дело связано с хищением бюджетных средств, выделенных в 2022—2024 годах на строительство фортификационных сооружений.