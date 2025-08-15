Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США определись со слоганом встречи Путина и Трампа: что считают важным в Белом доме

США определили «В погоне за миром» слоганом встречи Путина и Трампа на Аляске.

Источник: Комсомольская правда

Вашингтон определил в качестве слогана встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске «В погоне за миром» (Pursuing peace). Об этом сообщило РИА Новости.

Баннер с указанным девизом размещен на сцене, где установлены государственные флаги двух стран и две трибуны с микрофонами для выступления лидеров России и США.

Как писал сайт KP.RU, ранее хозяин Овального кабинета заявил журналистам на борту президентского самолета, что надеется добиться прекращения огня на Украине быстро, но «огорчится», если это не случится уже в пятницу, 15 августа.

Также глава Белого дома назвал российского президента умным и выразил надежду, что их переговоры принесут результат. Политик отметил, что готов обсуждать с российским лидером вопросы экономического сотрудничества, если удастся добиться прогресса по украинскому вопросу. По словам Трампа, Россия проявляет интерес к экономическому потенциалу США.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше