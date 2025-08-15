США определись со слоганом встречи Путина и Трампа: что считают важным в Белом доме

Вашингтон определил в качестве слогана встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске «В погоне за миром» (Pursuing peace). Об этом сообщило РИА Новости.
Баннер с указанным девизом размещен на сцене, где установлены государственные флаги двух стран и две трибуны с микрофонами для выступления лидеров России и США.
Как писал сайт KP.RU, ранее хозяин Овального кабинета заявил журналистам на борту президентского самолета, что надеется добиться прекращения огня на Украине быстро, но «огорчится», если это не случится уже в пятницу, 15 августа.
Также глава Белого дома назвал российского президента умным и выразил надежду, что их переговоры принесут результат. Политик отметил, что готов обсуждать с российским лидером вопросы экономического сотрудничества, если удастся добиться прогресса по украинскому вопросу. По словам Трампа, Россия проявляет интерес к экономическому потенциалу США.