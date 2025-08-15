«Русская община» позвала Апти Алаудинова в свой попечительский совет

Алаудинов согласился войти в попечительский совет общины.
Русская община «Юг» предложила командиру спецназа «Ахмат» Апти Алаудинову возглавить их попечительский совет. На встрече говорили о патриотизме и дружбе народов. Генерал-лейтенант идею поддержал. Об этом сообщается в telegram-канале Алаудинова.
«Важным итогом встречи стало предложение Русской Общины “Юг” Апти Ароновичу войти в состав Попечительского Совета организации. Мы высоко ценим полученное устное согласие генерал-лейтенанта», — говорится в заявлении Русской общины «Юг» в telegram-канале «Апти Алаудинов “АХМАТ”.
Уточняется, что делегация Русской общины «Юг» на встрече в штабе спецназа «Ахмат» обсудила с Алаудиновым важные темы: сохранение истории России, межнациональное согласие и патриотические проекты. Особое внимание стороны уделили проекту «Дружба народов» и созданию соответствующих лагерей в Краснодарском крае.
В завершение встречи гостям вручили памятные подарки — именные ножи и сувениры от бойцов «Ахмата». Русская община поблагодарила за теплый прием и выразила надежду на дальнейшее сотрудничество.