«Русская община» позвала Апти Алаудинова в свой попечительский совет

Уточняется, что делегация Русской общины «Юг» на встрече в штабе спецназа «Ахмат» обсудила с Алаудиновым важные темы: сохранение истории России, межнациональное согласие и патриотические проекты. Особое внимание стороны уделили проекту «Дружба народов» и созданию соответствующих лагерей в Краснодарском крае.