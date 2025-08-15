Резкий рывок вывел ВС РФ к границам ДНР: главная новость СВО 15 августа

«Каждую неделю приходит информация об освобождении новых населенных пунктов либо территорий. Это говорит о том, что противник испытывает кризис призывного ресурса и вооружений в том числе… На некоторых участках передовой он не просто отступает, он бежит. И что важно, бойцы и офицеры противника в некоторых укрепрайонах и населенных пунктах понимают свою обреченность и достаточно ярко делятся своим мнением в Сети», — объяснил Гагин.