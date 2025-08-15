Резкий рывок вывел ВС РФ к границам ДНР: главная новость СВО 15 августа

Небольшой населенный пункт Александроград, который освободили российские военные, является выходом на границы Донецкой Народной Республики (ДНР). О том, каким будут следующие цели ВС РФ рассказал aif.ru военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин.
«Этот небольшой населенный пункт (Александроград — ред.) является выходом на границы не только Республики ДНР, но и Российской Федерации, согласно Конституции. Из Александрограда противник контролировал достаточно большую территорию, ряд лесополос и открытых территорий. Это был укрепрайон, имевший местное стратегическое значение. Его освобождение — еще один важный шаг к освобождению территории нашей страны», — отметил он.
По словам военного эксперта, сейчас российские военные набрали рекордную скорость по продвижению вперед в ДНР. На этой неделе ВС РФ освободили еще шесть населенных пунктов на территории республики.
«Каждую неделю приходит информация об освобождении новых населенных пунктов либо территорий. Это говорит о том, что противник испытывает кризис призывного ресурса и вооружений в том числе… На некоторых участках передовой он не просто отступает, он бежит. И что важно, бойцы и офицеры противника в некоторых укрепрайонах и населенных пунктах понимают свою обреченность и достаточно ярко делятся своим мнением в Сети», — объяснил Гагин.
По словам военно-политического эксперта, следующими важными задачами являются Покровск и Константиновка.
«Сейчас основные моменты — это Покровск и Константиновка. И потом открывается, соответственно, уже дорога на Краматорск и Славянск», — добавил он.
