Самолет спецотряда «Россия» приземлился на Аляске

Самолет Ту-214 специального летного отряда «Россия» в пятницу, 15 августа, приземлился в городе Анкоридж на Аляске, где пройдут переговоры президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин.
— Сообщение для тех, кто уже почему-то рассказывает о прибытии Путина в Анкоридж. В Анкоридж пока прилетел другой самолет, — написал Зарубин в своем Telegram-канале.
Центральной темой переговоров Путина и Трампа станет достижение мира между Москвой и Киевом. Они также планируют обсудить пять ключевых требований Украины к России для окончания боевых действий.
Россию на саммите представят министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента России Юрий Ушаков и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Американская группа переговорщиков состоит из госсекретаря Марко Рубио, министра торговли Говарда Лютника, министра финансов Скотта Бессента и директора Центрального разведывательного управления Джона Рэтклиффа. Кроме того, к саммиту присоединятся специальный посланник на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, заместитель главы аппарата Дэн Скавино и пресс-секретарь Кэролайн Ливитт.