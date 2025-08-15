Путин поручил установить сроки давности при оспаривании сделок приватизации

Правительству РФ в сотрудничестве с ключевыми бизнес-ассоциациями и опираясь на предыдущие указания обеспечить внесение в законодательство РФ поправок, устанавливающих период исковой давности и механизм его расчета при оспаривании приватизационных сделок, для защиты прав собственности добросовестных приобретателей, говорится в тексте документа.