Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поручил установить сроки давности при оспаривании сделок приватизации

До 1 декабря 2025 года Путин поручил правительству внести в законодательство РФ изменения, предусматривающие установление сроков исковой давности.

Источник: Аргументы и факты

По итогам Петербургского международного экономического форума 2025 (ПМЭФ) российский лидер Владимир Путин распорядился определить временные рамки для судебных разбирательств, касающихся оспаривания приватизационных соглашений, с целью обеспечения защиты прав законных владельцев активов. Информация об этом опубликована на официальном портале Кремля.

Правительству РФ в сотрудничестве с ключевыми бизнес-ассоциациями и опираясь на предыдущие указания обеспечить внесение в законодательство РФ поправок, устанавливающих период исковой давности и механизм его расчета при оспаривании приватизационных сделок, для защиты прав собственности добросовестных приобретателей, говорится в тексте документа.

Крайний срок выполнения данного поручения установлен 1 декабря 2025 года. Ответственность за исполнение возложена на главу кабинета министров Михаила Мишустина.

Ранее сообщалось, что Путин поручил увеличить срок электронной записи к врачам.

Узнать больше по теме
Михаил Мишустин: биография, семья, карьера Председателя Правительства Российской Федерации
Михаил Мишустин — российский государственный деятель и экономист, который с января 2020 года занимает пост премьер-министра России. В прошлом — успешный руководитель Федеральной налоговой службы. Известен как реформатор, внедривший цифровизацию налоговой системы. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше