Путин поручил установить сроки давности при оспаривании сделок приватизации

По итогам Петербургского международного экономического форума 2025 (ПМЭФ) российский лидер Владимир Путин распорядился определить временные рамки для судебных разбирательств, касающихся оспаривания приватизационных соглашений, с целью обеспечения защиты прав законных владельцев активов. Информация об этом опубликована на официальном портале Кремля.
Правительству РФ в сотрудничестве с ключевыми бизнес-ассоциациями и опираясь на предыдущие указания обеспечить внесение в законодательство РФ поправок, устанавливающих период исковой давности и механизм его расчета при оспаривании приватизационных сделок, для защиты прав собственности добросовестных приобретателей, говорится в тексте документа.
Крайний срок выполнения данного поручения установлен 1 декабря 2025 года. Ответственность за исполнение возложена на главу кабинета министров Михаила Мишустина.
Ранее сообщалось, что Путин поручил увеличить срок электронной записи к врачам.