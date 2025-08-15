Ричмонд
В Новочеркасске Ростовской области провели акцию проекта «Медицина на Дону»

В городе работал пункт экспресс-обследования здоровья.

Источник: Национальные проекты России

Акция проекта «Медицина на Дону» прошла в городе Новочеркасске в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

Пункт экспресс-обследования здоровья работал на площадке рядом со школой № 15 в микрорайоне Молодежном. В нем можно было измерить давление, рост и вес, рассчитать индекс массы тела, пройти ЭКГ и экспресс-тесты на уровень сахара и холестерина в крови. Участниками акции стали 104 человека.

«Важным преимуществом проекта является мгновенное получение результатов. При выявлении каких-либо отклонений пациенты незамедлительно направляются на дальнейшие обследования и лечение в медицинские учреждения», — отметили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.