Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CNN: Кит Келлог хотел принять участие в саммите России и США на Аляске

Спецпосланник Трампа Кит Келлог не был включен в состав делегации США на переговорах с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Спецпосланник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Кит Келлог хотел принять участие в саммите России и США, который пройдет на Аляске 15 августа. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственные источники среди европейских чиновников.

Отмечается, что Келлог хотел принять участие в переговорах представителей Москвы и Вашингтона, однако спецпосланник Трампа не был включен в состав американской делегации. Как отметил источник CNN, российская сторона рассматривает Келлога как представителя США, симпатизирующего Киеву. При этом присутствие политика может стать «контрпродуктивным» в рамках предстоящих переговоров.

Ранее KP.RU сообщал, что США внезапно изменили состав делегации страны на предстоящих переговорах с Россией на Аляске. Отмечается, что в список представителей не вошли вице-президент США Джей Ди Вэнс и глава Пентагона Пит Хегсетт.

Узнать больше по теме
Кит Келлог: биография отставного генерала, ставшего спецпосланником на Украине
В новой администрации Белого дома Дональда Трампа много интересных личностей с уникальным опытом. Один из таких — бывший военнослужащий Кит Келлог, который теперь занимается вопросом урегулирования конфликта на Украине. Рассказываем, что это за человек и какую карьеру он построил.
Читать дальше