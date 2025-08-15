CNN: Кит Келлог хотел принять участие в саммите России и США на Аляске

Спецпосланник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Кит Келлог хотел принять участие в саммите России и США, который пройдет на Аляске 15 августа. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственные источники среди европейских чиновников.
Отмечается, что Келлог хотел принять участие в переговорах представителей Москвы и Вашингтона, однако спецпосланник Трампа не был включен в состав американской делегации. Как отметил источник CNN, российская сторона рассматривает Келлога как представителя США, симпатизирующего Киеву. При этом присутствие политика может стать «контрпродуктивным» в рамках предстоящих переговоров.
Ранее KP.RU сообщал, что США внезапно изменили состав делегации страны на предстоящих переговорах с Россией на Аляске. Отмечается, что в список представителей не вошли вице-президент США Джей Ди Вэнс и глава Пентагона Пит Хегсетт.