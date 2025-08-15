Память участников партизанского отряда «Большевик» почтят под Гомелем 17 августа

15 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Памятное мероприятие, посвященное 84-й годовщине со дня образования легендарного партизанского отряда «Большевик», действовавшего в годы Великой Отечественной войны, пройдет 17 августа на мемориальном военно-историческом комплексе «Партизанская криничка». Об этом сообщили БЕЛТА в Гомельском горисполкоме.
В программе — митинг-реквием, который объединит ветеранов, представителей общественности и молодежи. В знак уважения и памяти о погибших в борьбе за свободу и независимость Родины к мемориалу возложат цветы и венки.
В атмосферу героических событий погрузит военно-историческая реконструкция, а также тематические локации — интерактивные площадки, выставки, экспозиции. Также всех желающих пригласят на дегустацию солдатской каши, приготовленной по фронтовому рецепту. Творческие коллективы города готовят тематическую концертную программу.
Начало мероприятий в 10.00. Вход свободный. «Это не просто день памяти. Это возможность прикоснуться к истории. Приходите всей семьей, чтобы вместе сохранить и передать память о подвиге партизанского движения», — добавили в горисполкоме. -0-