Девушка из Осетии стала жертвой двух подростков

Два молодых человека из Дагестана оказались в центре уголовного скандала после того, как попытались шантажировать 18-летнюю девушку из Северной Осетии. По данным МВД республики, романтическое знакомство, начавшееся в июне 2025 года, обернулось для потерпевшей настоящим кошмаром. Об этом сообщает «КП — Северный Кавказ».