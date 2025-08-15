Девушка из Осетии стала жертвой двух подростков

Два молодых человека из Дагестана оказались в центре уголовного скандала после того, как попытались шантажировать 18-летнюю девушку из Северной Осетии. По данным МВД республики, романтическое знакомство, начавшееся в июне 2025 года, обернулось для потерпевшей настоящим кошмаром. Об этом сообщает «КП — Северный Кавказ».
18-летний житель Тарумовского района в течение месяца завоевывал доверие девушки, а затем уговорил ее прислать интимные фотографии и видео. Вскоре к афере подключился его 17-летний друг из Махачкалы. Молодые люди потребовали у девушки деньги, угрожая опубликовать компрометирующие материалы в интернете.
Под давлением она перевела шантажистам 33 750 рублей. Однако когда требования выросли до 40 000 рублей, а злоумышленники позвонили ее брату с угрозами, семья обратилась в полицию. Сотрудники оперативно установили и задержали подозреваемых.
Подпишись на нас в Telegram!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
В Ростове троих мужчин, создавших фейковые аккаунты на сайтах знакомств, задержали после шантажа.