Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Девушка из Осетии стала жертвой двух подростков

В Дагестане задержали подростков, вымогавших деньги за интимные фото девушки из Осетии.

Источник: Комсомольская правда

Два молодых человека из Дагестана оказались в центре уголовного скандала после того, как попытались шантажировать 18-летнюю девушку из Северной Осетии. По данным МВД республики, романтическое знакомство, начавшееся в июне 2025 года, обернулось для потерпевшей настоящим кошмаром. Об этом сообщает «КП — Северный Кавказ».

18-летний житель Тарумовского района в течение месяца завоевывал доверие девушки, а затем уговорил ее прислать интимные фотографии и видео. Вскоре к афере подключился его 17-летний друг из Махачкалы. Молодые люди потребовали у девушки деньги, угрожая опубликовать компрометирующие материалы в интернете.

Под давлением она перевела шантажистам 33 750 рублей. Однако когда требования выросли до 40 000 рублей, а злоумышленники позвонили ее брату с угрозами, семья обратилась в полицию. Сотрудники оперативно установили и задержали подозреваемых.

Подпишись на нас в Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

В Ростове троих мужчин, создавших фейковые аккаунты на сайтах знакомств, задержали после шантажа.