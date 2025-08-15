Вице-президента США Вэнса выгнали из паба в Британии из-за Камалы Харрис

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, который отдыхает в Великобритании вместе с семьей, не смог поужинать в местном пабе после того, как бронь политика отменили из-за отказа сотрудников его обслуживать. При этом в прошлом месяце это заведение посетила бывший кандидат в главы американского государства от Демократической партии Камала Харрис.
Работники паба, которые поддерживают воук-культуру о социальном равенстве и Харрис как ее ярого сторонника, пригрозили, что не будут работать, пока Вэнс гостит в Британии.
— Паб упорно отказывался от комментариев в ответ на запросы СМИ, чтобы подтвердить или опровергнуть, что они отменили запланированный ужин вице-президента, — передает таблоид Daily Mail.
Вэнс в ходе выступления в штате Огайо в поддержку сторонников главы государства Дональда Трампа раскритиковал его либеральных оппонентов, публично показав средний палец недовольным.
Главе Министерства иностранных дел Великобритании Дэвиду Лэмми грозит штраф на сумму до 2,5 тысячи фунтов стерлингов за рыбалку без лицензии, на которую тот пригласил вице-президента США. Они решили попробовать поймать карпов в резиденции министра Шевенинг-Хаус в графстве Кент.