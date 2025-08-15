Вице-президента США Вэнса выгнали из паба в Британии из-за Камалы Харрис

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, который отдыхает в Великобритании вместе с семьей, не смог поужинать в местном пабе после того, как бронь политика отменили из-за отказа сотрудников его обслуживать. При этом в прошлом месяце это заведение посетила бывший кандидат в главы американского государства от Демократической партии Камала Харрис.