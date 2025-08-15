Зал пресс-конференции Путина и Трампа украсил слоган «Стремление к миру»

«Мы выехали с ледовой арены в 5:30, буквально с восходом солнца. На парковке перед местным супермаркетом прессу пересадили в новые военные автобусы для новобранцев. Уже на них нас отвезли на военную базу, предварительно предупредив, что снимать ее нельзя. Впрочем, оказалось, что снимать особо нечего — это стоящая на равнине огромная территория с казармами, парковками и церковью. Военной техники не видно, число военнослужащих также невелико», — рассказал корреспондент.