Зал пресс-конференции Путина и Трампа украсил слоган «Стремление к миру»

Журналист также рассказал, как представители США организовали прибытие представителей СМИ на военную базу.

Источник: Аргументы и факты

В зале, где состоится итоговая пресс-конференция президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа, размещена крупная надпись «Стремление к миру». Об этом сообщает корреспондент aif.ru с места событий.

В оборудованных для работы прессы зонах находятся американские военнослужащие, которые обеспечивают питание, доставку воды, подключение оборудования и предоставляют доступ к интернету.

Журналист aif.ru Глеб Иванов также рассказал, как представители США организовали прибытие представителей СМИ на военную базу Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

«Мы выехали с ледовой арены в 5:30, буквально с восходом солнца. На парковке перед местным супермаркетом прессу пересадили в новые военные автобусы для новобранцев. Уже на них нас отвезли на военную базу, предварительно предупредив, что снимать ее нельзя. Впрочем, оказалось, что снимать особо нечего — это стоящая на равнине огромная территория с казармами, парковками и церковью. Военной техники не видно, число военнослужащих также невелико», — рассказал корреспондент.

Досмотр журналистов прошел в здании военного кинотеатра и включал проверку аппаратуры и личных вещей с использованием служебной собаки.

Ранее журналист aif.ru сообщал, что в Анкоридже на военной базе Элмендорф-Ричардсон началась аккредитация и досмотр представителей СМИ, прибывших для освещения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

